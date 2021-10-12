У Кропивницькому тролейбус врізався в стовп через пішохода (відео)

У Кропивницькому тролейбус в'їхав у стовп лінії електропередач/Колаж: Сьогодні

У Кропивницькому, де навесні на голову горе-ремонтників обвалився дах багатоповерхівки, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю тролейбуса. Під колеса транспортного засобу мало не потрапив пішохід.

Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні" Юлія Бабак.

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Деталі ДТП

Тролейбус рухався по своєму маршруту, коли на дорогу несподівано вибіг пішохід. Щоб уникнути наїзду на нього, водій транспортного засобу виїхав за межі проїжджої частини й в'їхав у стовп лінії електропередач.

Тролейбус мало не збив пішохода/Відео: Юлія Бабак

Є постраждалі

В результаті ДТП пішохід отримав легкі тілесні ушкодження. Пасажири тролейбуса, за висновками медиків, теж серйозно не постраждали.

Схожа ДТП у Харкові

У центрі Харкова, на вулиці Сумській, тролейбус в'їхав у громадську зупинку. Транспортний засіб краєм кабіни зачепив скляний павільйон. Незначного удару вистачило, щоб стеля і бічні стіни зупинки висипалися на землю. На щастя, ніхто не постраждав

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Пасажирів пересадили в наступний тролейбус. Затримки в русі транспорту не було. За словами водія, він не розрахував кут повороту через припаркований в недозволеному місці автомобіль. Машина стояла під знаком "зупинка заборонена". В усіх обставинах ДТП тепер будуть розбиратися поліцейські.

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