У Кривому Розі п'яний водій Lexus зніс зупинку та втік. ЗМІ пишуть, це був прокурор

У ДТП у Кривому Розі потрапив п'яний прокурор / Фото: Колаж: Сьогодні
У Кривому Розі водій Lexus протаранив зупинку громадського транспорту. Місцеві ЗМІ пишуть, що за кермом був військовий прокурор із Одеської області Вадим Лапоха. Більше того, чоловік був дуже п'яний.
Про це повідомляє "Свої. Кривий Ріг".
Деталі ДТП
ДТП трапилася вчора, 17 грудня, близько 21:00. Водій Lexus не впорався з керуванням та в'їхав у зупинку. На щастя, на момент ДТП там нікого не було.
За словами свідків, винуватець ДТП, ймовірно, був у нетверезому стані. Коли на місце приїхали патрульні, він зачинився у салоні авто і не мовчав – двері відчинив лише медикам. Лікарі підтвердили у водія високий тиск, який міг бути результатом алкогольного сп'яніння.
"Заснув" в авто медиків і втік із лікарні
Щоб не проходити тест на алкоголь, прокурор пішов на хитрість: вдав, ніби заснув у "швидкій", а потім вимагав госпіталізації.
Проте хитрість не пройшла, у лікарні у Лапохи діагностували гостру алкогольну інтоксикацію.
Після візиту колеги прокурор покинув лікарню. Місцеві журналісти простежили за автомобілем, у якому їхав прокурор. Водій цієї машини постійно порушував правила дорожнього руху, щоб сховатися.
Незабаром кореспондентові ЗМІ вдалося наздогнати прокурора, проте той відмовився від спілкування. На запитання, з якою метою Лапоха приїхав до Кривого Рогу, той відповів, що зараз не в Кривому Розі.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне керування – 5%.