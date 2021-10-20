У Криму ввели абсурдні карантинні обмеження для літніх людей

Окупанти в Криму встановили нові обмеження для людей через COVID-19/Колаж: Сьогодні

Російські окупанти вирішили посилити в Криму карантинні обмеження через погіршення ситуації з коронавірусом.

Про це повідомив "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов.

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Обмеження для літніх людей

З 25 жовтня окупаційна влада заборонила жителям Криму від 65 років виходити з дому. Люди похилого віку можуть залишати будинки тільки в разі загрози життю і здоров'ю. Крім того, окупанти вирішили скасувати пільговий проїзд у транспорті для цієї вікової категорії.

Обов'язкові QR-коди

З 25 жовтня в Криму окупанти ввели обов'язкові QR-коди для відвідування ресторанів, кафе, барів, клубів, дискотек, фітнес-центрів, театрів, бібліотек і музеїв. Крім того, закладам громадського харчування заборонено працювати після 23:00.

Обмеження діятимуть до особливого розпорядження окупантів.

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Перепис населення в Криму

В окупованому українському Криму почали перепис населення. Київ, Європейський Союз і США засудили дії окупантів і закликали Москву утриматися від незаконних дій.

Міністерство закордонних справ України заявило, що такі дії РФ спрямовані проти державного суверенітету і територіальної цілісності України та є продовженням спроб легітимізувати анексію півострова.

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