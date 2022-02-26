У Луцьку почали виготовляти коктейлі "Молотова" для окупантів

Луцьк централізовано почав виробляти коктейлі «Молотова». Фото: колаж "Сьогодні"

У Луцьку розпочали централізоване виготовлення коктейлів "Молотова".

Про це повідомляє міський голова Луцька Ігор Поліщук.

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"Мінімальний план з виготовлення на найближчий час – 5000 одиниць. Місце централізованої видачі та додаткова інформація – згодом", – уточнює мер.

Поліщук також подякував великим підприємства за масове виготовлення протитанкових "їжаків". За його словами, мета міста – 500 протитанкових "їжаків" для повної блокади міста від бронетехніки та танків.

Народна зброя проти окупанта – рецепт "Коктейлю Молотова"

Українцям, на яких у ніч на 24 лютого віроломно напали війська Російської Федерації, нічого іншого не залишається, як захищати свої сім'ї, свої будинки та свою Батьківщину усіма підручними засобами. "Військові звертаються до громадян: кожна пляшка запальної суміші з даху на ворожий танк, кожен постріл із мисливської зброї по авто окупанта різко знижує наступальні апетити загарбників, надає значну перевагу силам оборони у відсічі озброєної агресії", – було сказано в одному зі звернень Міноборони України.

Ще з моменту Революції Гідності запальна суміш коктейль " Молотова" виявилася найефективнішим засобом для простих людей. Його можна виготовити в домашніх умовах.

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скляна пляшка бажано з-під шампанського, віскі чи вина;

будь-який бензин у пропорції 2/3;

мастило у пропорції 1/3;

ганчірка з бавовни.

Серед ефективних добавок:

подрібнений пінопласт;

дрібні цвяхи.

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Пляшка заповнюється коктейлем лише на 2/3, щоб залишити місце для випарів суміши. Вона щільно затикається ганчіркою, яка виконує роль ґніта і яку в момент атаки потрібно буде підпалити. Перед запалюванням необхідно обов'язково перевірити, що ґныт щільно "сидить" у пляшці, щоб ганчірка не вилетіла в момент кидка.

Ситуація в Україні 26 лютого

На околиці столиці кияни влаштували жорсткий прийом окупантам: техніка, яка йшла на прорив, потрапила під шквал коктейлів "Молотова"

Крім того, вночі у різних районах Києва йшли перестрілки, подекуди лунали вибухи. На Троєщині ЗСУ відбили атаки на ТЕЦ-6, а у районі Берестейської ЗСУ розгромили ворога, який намагався штурмувати військову частину, де знаходиться Генштаб.

У Києві, станом на 6:00 ранку, звуки стрілянини чути у центрі міста, зокрема на вулиці Богдана Хмельницького, а також на Караваєвих Дачах, Березняках та КПІ. При цьому на Печерську лунають автоматні черги та вибухи.

Мер Києва заявив, що у столиці немає російських військових, але багато диверсійних груп. Столична влада повністю зупинила рух поїздів "червоної" гілки метрополітену.

Також у столиці були обстріли в районі аеропорту "Київ" ("Жуляни").