У Луцьку хлопець розмалював зупинку: "здала" його рідна мати (відео)

У Луцьку хлопець розмалював зупинку. Фото: колаж "Сьогодні"

У Луцьку хлопець розмалював зупинку громадського транспорту. У підсумку його мати привела до муніципалів і підлітку довелося відмивати всі зупинки в місті.

Про це повідомили у Департаменті муніципальної варти Луцької міської ради.

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Деталі інциденту

Як стало відомо, хлопець розмалював одну із зупинок у Луцьку. Після того, як його оголосили в розшук у Мережі, до муніципалів підлітка привела його мати.

Усвідомивши вчинок, хлопець зобов'язався здійснити очищення "розумних зупинок" від написів.

Зазначається, що хлопця звати Владислав і він навчається у коледжі.

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Нагадаємо, в Києві невідомі вандали спотворили металеву скульптуру "Бабуся з кравчучкою", яка була встановлена ​​в 2013 році на Русанівській набережній. Бабусі "зняли" смішну шапку і практично повністю розкурочили голову.

Автор скульптури Анна Кисельова повідомила сайту "Сегодня", що скульптура повністю знищена і не підлягає відновленню.

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