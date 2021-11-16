У Луцьку школярам на "дистанційці" ввімкнули відео для дорослих

У Луцьку розслідують справу про те, що учням увімкнули відео для дорослих на уроці. Фото: колаж "Сьогодні"
У Луцьку під час онлайн-навчання у кількох школах показали відео для дорослих. Директори навчальних закладів звернулися до кіберполіції.
Про це повідомляє ТСН.
Деталі інциденту
Як стало відомо, порнографія з'явилася на кількох уроках 5-х класів. Директор однієї зі шкіл повідомив, що одразу звернувся до кіберполіції та департаменту освіти.
Те, що відео для дорослих з'явилося одночасно у різних школах, підтверджують у департаменті освіти. Як з'ясувалося, до уроку також приєдналися невідомі люди під ніками школярів.
Розглядають кілька версій
Наразі програмісти розглядають кілька версій, як це могло статися.
"Один варіант – якесь шпигунське програмне забезпечення, тобто троян, який міг злити цю інформацію в Мережу, або це зроблено користувачем, який спеціально роздав ці акаунти", – зазначив програміст Андрій Божко.
Батьки дітей стурбовані
Поки в кіберполіції розслідують НП, батьки стурбовані. Адже більшість працює, і діти під час уроків вчаться самостійно. А гарантій, що замість математики знову не з’являться порнографічні картинки, ніхто не дає.