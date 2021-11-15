У Луцьку у п'яній ДТП загинув єпископ (фото)

У Луцьку п'яний водій збив священнослужителя / Фото: Колаж: Сьогодні

У Луцьку 23-річний водій авто виїхав на тротуар і збив на смерть єпископа. Трагедія сталася на проспекті Василя Мойсея.

Про це пише прес-служба поліції.

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Як встановила поліція, за кермом авто був 23-річний чоловік у стані алкогольного сп'яніння. У нього в крові виявили 1,21 проміле.

Від отриманих травм постраждалий згодом помер у лікарні.

Що буде з водієм

Поліцейські затримали водія у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Транспортний засіб вилучили та помістили на штрафмайданчик.

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За цим фактом слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 ( Порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп'яніння ) Кримінального кодексу України. За це винуватцеві загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років.

Кого збили

Водій автомобіля збив 60-річного єпископа Волинської та Галицької Української Незалежної Апостольської Православної Церкви, засновника та постійного провідного Біблійної школи духовного вдосконалення Олега Ведмеденка.

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