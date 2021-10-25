У Луцьку вандали перевернули біотуалет із людиною всередині – відео

У Луцьку вандали перевернули біотуалет / Фото: Колаж: Сьогодні

У Луцьку біля драматургічного театру хулігани перевернули біотуалет, всередині якого була людина.

Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі Perepichka News.

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На записі видно, як молоді люди поставили на бік кабінку. Після цього з перекинутої молодими людьми кабінки хтось вийшов.

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Покарання за вандалізм

Вандалізм, тобто осквернення, пошкодження або руйнування будівель та інших споруд, в тому числі пам'яток, які не включені до Державного реєстру національного культурного надбання, а також об'єктів єдиної транспортної системи, їх складових частин та іншого майна в громадських місцях, карається так: