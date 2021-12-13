У Луцьку затримали 16-річного водія, який збив натовп людей. Як його покарають

З'явилися нові подробиці ДТП у Луцьку / Фото: Колаж: Сьогодні

Поліція Луцька затримала 16-річного водія, який на легковику збив людей на пішохідному переході. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Волинській області.

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Поліцейські уточнили, що внаслідок ДТП постраждали шестеро людей: у реанімації перебуває 39-річна мешканка міста, її 5-річний син – в обласній лікарні. Ще чотири жінки отримали забої та переломи, після надання медичної допомоги їх відпустили.

Виявилося, що водій та його пасажири навчаються на 1 курсі вищого професійного училища Луцька, місцеві жителі. Сім'ї цих підлітків не були на обліку служби у справах дітей. Наразі правоохоронці з'ясовують, як неповнолітній отримав ключі від авто та сів за кермо.

За фактом ДТП копи розпочали кримінальне провадження. 16-річний водій зараз в ізоляторі, йому незабаром оголосять про підозру. За порушення ПДР, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження, хлопцеві загрожує від трьох до восьми років ув'язнення.

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