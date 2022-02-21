У Луганську пролунав вибух – соцмережі (відео)

Бойовики влаштовують провокації / Фото: Колаж: Сьогодні

У Луганську біля будівлі "представництва" "ЛНР" у СЦКК прогримів вибух. Зазначимо, що останнім часом окупанти активізувалися не лише на лінії розмежування, а й на медійному фронті.

Про це пише Telegram-канал "Раніше за всіх. Ну майже".

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Російські ЗМІ повідомили, що на стоянці "представництва" "ЛНР" у СЦКК підірвано автомобіль.

На кадрах видно лише те, що люди, які були біля будівлі, виглядали спокійно. Поруч стояв хлопець, який знімав авто на відео.

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Скріншот

Нагадаємо, що російські найманці дедалі частіше влаштовують провокації, щоб звинуватити українських військових у нападі.

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Російська "фабрика фейків"

Зокрема, російські окупанти заявили, що Донбас обстрілюють військові ЗСУ. Нібито українські військові з півночі 20 лютого 17 разів обстріляли територію ДНР. Проте офіцер ЗСУ Анатолій Штефан повідомив, що українські військові дотримуються Мінських домовленостей, не планують наступальних операцій чи обстрілів мирних жителів.

Напередодні бойовики зняли, як "знешкодили" "групу українських диверсантів", проте незабаром опублікували фото з таким самим будинком на тлі, заявивши, що цей будинок "обстріляли" українські військові. Із запису, де бойовики "знешкоджують диверсантів", видно, як вони стріляють у напрямку будинку, який в іншому відео, за твердженням пропагандистів, постраждав від пострілів ЗСУ.

Бойовики вдарили з важкого озброєння по Луганську. Чергову провокацію російські найманці влаштували 20 лютого з метою звинувачення українських військових. Агресор відкрив вогонь із важкого озброєння з району населеного пункту Лобачево у напрямку Луганська.

19 лютого Російсько-окупаційні війська на Донбасі здійснили чергову провокацію – відкрили вогонь за власними позиціями у районі населеного пункту Пікузи.

Також стало відомо, що відеозвернення ватажків бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника щодо екстреної евакуації населення, оприлюднені у п'ятницю, 18 лютого, були записані 16 лютого ще до загострення.

18 лютого у центрі Донецька прогримів потужний вибух. Незабаром стало відомо, що підірваний біля "донецької адміністрації" автомобіль – УАЗік захисного забарвлення. На авто із такими номерами зазвичай пересувався начальник "народної міліції" "ДНР". Номери на автомобілі, який вибухнув у тимчасово окупованому Донецьку, раніше стояли на більш сучасній машині. Мабуть, бойовики не хотіли псувати справжнє авто.

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