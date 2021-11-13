У Луганській області чоловік зарубав сокирою співмешканку – подробиці

Жінку під час сварки вбили двома ударами сокири / Фото: Колаж: Сьогодні

У місті Сватове (вул. Куп'янська) у приватному будинку виявили тіло жінки без ознак життя. На місце події виїхали співробітники слідчо-оперативної групи на чолі із керівництвом поліції.

Про це пише "Магнолія-ТВ".

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Поліція затримала 45-річного раніше судимого місцевого жителя.

Подробиці

До Сватівського районного відділу поліції близько 04:00 надійшло повідомлення про те, що у приватному будинку у м. Сватове (вул. Куп'янська) виявлено тіло жінки без ознак життя.

У ході проведення слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили особу підозрюваного та всі обставини події.

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Що сталося

Як з'ясували поліцейські, під час спільного вживання алкогольних напоїв, в ході сварки, що раптово виникла, чоловік сокирою вдарив співмешканку в потилицю і поясницю.

Від тілесних ушкоджень жінка померла на місці. З місця події поліцейськими вилучено речові докази.

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Схоже вбивство у Маріуполі

У Маріуполі 37-річний чоловік убив сокирою 57-річного домовласника, у якого орендував житло. Правоохоронці встановили, що чоловік раніше був засуджений. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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