У Луганській області зіткнулися легковик і мікроавтобус, багато постраждалих (відео)

Пасажири отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості – їх госпіталізували до медичного закладу

Машина Toyota Camry і мікроавтобус Volkswagen зіткнулися на дорозі. Фото: facebook.com/policeLG

Поблизу міста Кремінна в Луганській області сталася аварія за участю мікроавтобуса Volkswagen і легкового автомобіля Toyota Camry. Внаслідок ДТП постраждали дев'ять осіб.

Як говориться в сюжеті "Сьогодні", пасажирів обох автомобілів госпіталізували – у них переломи, травми і удари. Хто винен в аварії – поки невідомо.

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Крім того, вирішується питання про внесення відомостей в ЕРДР за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області вночі авто збило велосипедистів. Дорожньо-транспортна пригода сталася між населеними пунктами Пшеничне і Благодатне.

Також нагадаємо, у Маріуполі авто "Нової пошти" потрапило в ДТП.