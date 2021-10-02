У Маріуполі чоловік обколов наркотиками і зґвалтував 17-річну дівчинку

Чоловік тричі вколов дівчині наркотики / Колаж "Сьогодні"

У Маріуполі 40-річний чоловік обколов 17-річну дівчину наркотиками і зґвалтував її. Зараз чоловіка взяли під варту із заставою в 181 000 гривень.

Про це повідомляє Маріупольська обласна прокуратура.

Що трапилося

Реклама

Чоловік приїхав у відрядження до Маріуполя. До себе в квартиру він запросив неповнолітню знайому, яка була п'яна. Підозрюваний запропонував дівчині вступити з ним в статеві відносини, але вона йому відмовила. Він зробив дівчині три уколи наркотиків, а потім згвалтував її.

Багаторазові жертви сексуального насильства

Реклама

Проблема сексуального насильства в Україні стоїть дуже гостро . Не менше 50% українських жінок ставали жертвами сексуальних домагань, а близько 8% українок відчували його на собі багато разів. У деяких обставинах жертви були змушені покинути свою роботу, додавши до перенесеним сексуальним приниженням економічні труднощі.

Раніше ми писали:

У Рівному молодик згвалтував 13-річну дівчинку . Зловмисник заявив, що не зрозумів, скільки років було постраждалої.

. Зловмисник заявив, що не зрозумів, скільки років було постраждалої. В Одесі в один день згвалтували дівчинку-підлітка і 32-річну жінку . Чоловіків затримали правоохоронці, їм оголосили підозри.