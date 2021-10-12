У Маріуполі чоловік жорстоко вбив колишню дружину і намагався втекти

Чоловік убив ексдружину. Фото: колаж "Сьогодні"
У Маріуполі Донецької області чоловік жорстоко розправився з колишньою 29-річною дружиною. До того ж він намагався заплутати слідчих поліції і уникнути покарання.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Донецької області.
Деталі НП
Вбивство сталося 10 жовтня у Лівобережному районі Маріуполя. Між колишнім подружжям виникла сварка на грунті ревнощів і чоловік завдав жінці шість смертельних ударів ножем у шию.
Злочинець намагався уникнути покарання
Зловмисник влаштував безлад у квартирі вбитої, а знаряддя злочину викинув у сміттєвий бак.
Після цього чоловік відвів 7-річного сина колишньої дружини в кафе. У момент вбивства хлопчик грав з друзями у дворі.
Потім злочинець повідомив у поліцію про виявлення тіла жінки. За його словами, двері квартири були відчинені, а на підлозі лежала колишня дружина без ознак життя.
Зловмисник зізнався у скоєному
Після огляду квартири і показань сусідів все вказувало на причетність до вбивства колишнього чоловіка. Потім злочинець почав плутатися в показаннях і незабаром зізнався у скоєному. Поліцейські вилучили речовий доказ – ніж.
Що загрожує вбивці
Чоловіка затримали в порядку 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).
Як розповіли в поліції, убитій було всього 29 років і у неї залишилося троє дітей. Підозрюваний проведе за гратами від 7 до 15 років.
"Тепер 7-річний хлопчик від першого шлюбу залишиться під опікою рідного батька, а двох їхніх спільних дітей 2019 і 2020 року народження виховуватимуть найближчі родичі", – підкреслили правоохоронці.
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