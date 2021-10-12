У Маріуполі чоловік жорстоко вбив колишню дружину і намагався втекти

Чоловік убив ексдружину. Фото: колаж "Сьогодні"

У Маріуполі Донецької області чоловік жорстоко розправився з колишньою 29-річною дружиною. До того ж він намагався заплутати слідчих поліції і уникнути покарання.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Донецької області.

Деталі НП

Вбивство сталося 10 жовтня у Лівобережному районі Маріуполя. Між колишнім подружжям виникла сварка на грунті ревнощів і чоловік завдав жінці шість смертельних ударів ножем у шию.

Криміналісти на місці НП. Фото: поліція Донецької області

Злочинець намагався уникнути покарання

Зловмисник влаштував безлад у квартирі вбитої, а знаряддя злочину викинув у сміттєвий бак.

Після цього чоловік відвів 7-річного сина колишньої дружини в кафе. У момент вбивства хлопчик грав з друзями у дворі.

Потім злочинець повідомив у поліцію про виявлення тіла жінки. За його словами, двері квартири були відчинені, а на підлозі лежала колишня дружина без ознак життя.

На місці працювала поліція. Фото: поліція Донецької області

Зловмисник зізнався у скоєному

Після огляду квартири і показань сусідів все вказувало на причетність до вбивства колишнього чоловіка. Потім злочинець почав плутатися в показаннях і незабаром зізнався у скоєному. Поліцейські вилучили речовий доказ – ніж.

Місце, де вбили жінку. Фото: поліція Донецької області

Що загрожує вбивці

Чоловіка затримали в порядку 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Як розповіли в поліції, убитій було всього 29 років і у неї залишилося троє дітей. Підозрюваний проведе за гратами від 7 до 15 років.

"Тепер 7-річний хлопчик від першого шлюбу залишиться під опікою рідного батька, а двох їхніх спільних дітей 2019 і 2020 року народження виховуватимуть найближчі родичі", – підкреслили правоохоронці.

На місці провели огляд. Фото: поліція Донецької області

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