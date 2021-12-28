Патрульні залишили на вулиці: у Маріуполі на смерть замерз голий чоловік (відео)

Місцевий житель був спортсменом / Колаж "Сьогодні"

У Маріуполі поліція помітила на вулиці голого чоловіка, що втік. Патрульні не стали розумітися на тому, що трапилося, а просто гукнули його та поїхали далі.

Про це повідомляє Політика Країни.

Деталі

Місцевий житель, якого помітили патрульні, потім став на смерть. Його звали Василь, він займався професійною боротьбою. Останні роки чоловік страждав на психічні розлади.

Чи покарають поліцейських

Патрульні побачили чоловіка, але просто проїхали. Через те, що поліцейські залишили людину в біді, тепер буде розслідування.

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