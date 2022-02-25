У Маріуполі українські захисники знищили 22 російські танки

Танки Росії знищили у Маріуполі. Фото: колаж "Сьогодні"

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що захисники міста знищили понад два десятки російських танків.

Про це Бойченко повідомив у ефірі каналу "Україна 24".

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"Збройні сили України та Національна гвардія виконують якісно своє бойове завдання. Було знищено 22 ворожі танки, які йшли з Павлопіля", – зазначив міський голова.

Російські танки розпочали наступ на Маріуполь

Російські танки рухаються у бік Маріуполя. За 15 км від міста йде бій. Про це на екстреному брифінгу заявив міський голова Вадим Бойченко. За словами Бойченка, бій українських військових та окупантів ведеться за 15 кілометрів від міста.

"Російські танки рухаються у бік Маріуполя. Триває бій за 15 кілометрів від міста. Якщо військові дадуть знак про небезпеку, у місті прозвучать сирени, які свідчать про необхідність перейти до сховищ", – сказав мер.

Також, за його словами, у Маріуполі зафіксували досить серйозні руйнування житлового фонду внаслідок обстрілів.

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"Житловий фонд також постраждав після вчорашніх обстрілів. Ми вже розуміємо чітко, скільки було обстрілів і скільки житлового фонду постраждало різними вулицями. На жаль, ми маємо досить серйозні руйнування житлового фонду", – зазначив він.

Нагадаємо, що 24 лютого в Маріуполі ввели комендантську годину 22:00 до 6:00.

Крім того, повідомляється, що тривають бої в районі Павлополя (20 км від міста). На даний момент транспорт працює у штатному режимі, безкоштовно.

Крім того, 35 людей поранено в результаті обстрілів, дев'ять у тяжкому в лікарні.

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20 танків росіян знищили на Чернігівському напрямку

Підрозділи Оперативного командування "Північ" знищили близько 20 одиниць ворожих танків на менському напрямку Чернігівської області. Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ у п'ятницю, 25 лютого.

"Втрати живої сили уточнюються", – йдеться у повідомленні.

Також підрозділи "Північ" знищили колону ворожої техніки з 10-15 одиниць, яка рухалася з боку Ріпок на Чернігів.