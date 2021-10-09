У Мелітополі знайшли мертвим відомого бізнесмена. Що про нього відомо

Євген Куценко наклав на себе руки / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мелітополі Запорізької області, де раніше чоловік перерізав собі горло на очах у близьких, помер власник ТМ "Молочна ріка", один із співзасновників відомої в Україні компанії "Олком" Євген Куценко.

Про це повідомляють "Факти".

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Прессекретар поліції Запорізької області Олена Лебединська заявила, що чоловік наклав на себе руки.

Що відомо про Куценка?

За даними "РІА-Мелітополь", у 53-річного бізнесмена останнім часом були проблеми з бізнесом – молокозавод, який належить йому, виявився на межі закриття. Це одна з можливих причин трагедії.

Вже намагався себе вбити

2014 року Євген Куценко стріляв у себе в голову з травматичного пістолета. За даними Telegram-каналу "Гнила черешня", того разу причиною відчайдушного вчинку стало розлучення з дружиною.

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Тоді він вижив і навіть тимчасово помирився з дружиною – вона доглядала за чоловіком разом з медиками, після чого все одно пішла.

Кожні 40 секунд одна людина вбиває себе

За даними ВООЗ, кожні 40 секунд у світі стається самогубство, близько 800 000 осіб щорічно закінчують так життя.

2000 року в Україні сталося 32 самогубства на 100 000 осіб, а 2016-го цей показник зменшився до 18,5. Але незважаючи на це, Україна залишається серед країн з високим рівнем суїцидів.