У Мелітополі родичі масово забирають з лікарні пацієнтів з коронавірусом

У Мелітополі хворі на ковід скаржаться на лікарів / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мелітополі Запорізької області, де в громадський транспорт вирішили пускати тільки щеплених від коронавірусу, рідні пацієнтів з ковідом заявили, що ті не отримують належного догляду в лікарні. Через це вони хочуть забрати хворих з медустанови.

Про це повідомляє "РІА Мелітополь".

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7 жовтня відразу дві сім'ї намагалися забрати з лікарні своїх рідних, оскільки медики не приділяють їм уваги.

Мешканка Якимівки приїхала за своїм 46-річним племінником – хоче забрати його з інфекційної лікарні в Мелітополі в Якимівську ЦРЛ.

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"У мене племінник лежить у лікарні і не отримує ніякої уваги. У нього двостороннє запалення легенів, встати вже не може. Ураження 75%. А у нас у Якимівці відкрився госпіталь, і я його хочу звідси забрати. Але ні у кого не можу добитися: ні лікаря, ні завідувача", – сказала пенсіонерка.

Ще одна дівчина заявила, що не може дочекатися списку призначення від лікаря для своєї бабусі.

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В інфекційній лікарні відповіли на звинувачення. За словами медиків, якщо пацієнти транспортабельні, їх можуть перевезти в іншу ковід-лікарню.

"Червона зона" вже близько

Через сильне зростання захворюваності прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в найближчі дні кілька областей можуть потрапити в "червону зону". Там введуть нові обмеження. Зокрема, громадські місця зможуть працювати, тільки якщо 100% працівників закладу та 100% відвідувачів повністю вакциновані.

Які області в зоні ризику: