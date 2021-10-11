У Мелітополі посилили карантин: які заходи ввели

В Україні знову погіршилася ситуація з коронавірусом. Фото: колаж "Сьогодні"

У Мелітополі Запорізької області з 11 жовтня на два тижні школярі йдуть на дистанційне навчання, а з 18 жовтня на дострокові канікули. Це пов'язано з погіршенням ситуації COVID-19.

Про це пише видання "ТСН".

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Які обмеження вводять у Мелітополі?

З 11 жовтня школярі йдуть на дистанційне навчання, а з 18 жовтня на дострокові канікули

У місті закривають всі гуртки і спортивні секції

Також скасовують усі календарні змагання

Релігійним організаціям рекомендовано проводити богослужіння онлайн

З чим пов'язані нові обмеження?

Посилення карантину пов'язане з тим, що в інфекційному госпіталі Мелітополя, де лікують хворих на коронавірус, зовсім мало місць. На сьогоднішній день Запорізька область серед лідерів за кількістю виявлених інфікованих COVID-19.

За останню добу в Україні виявили майже 9 тисяч нових випадків хвороби, госпіталізували 2672 особи, 207 померли.

Карантин в Україні посилюється. Фото: колаж "Сьогодні"

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У Мелітополі рідним хворих на COVID-19 призначення лікаря роздають вночі

У Мелітополі Запорізької області рідним пацієнтів COVID-госпіталю призначення лікаря роздають вночі. Це пов'язано із завантаженістю медиків роботою.

У COVID-госпіталь Мелітополя щодня надходять нові пацієнти. На спілкування з рідними хворих у медиків не залишається часу, тому близьким доводиться годинами чекати під стінами медзакладу для отримання призначення лікаря.

Як розповіла керівниця багатопрофільної лікарні інтенсивних методів лікування та швидкої допомоги Лариса Саприкіна, крапельниці пацієнтам можуть ставити і о 2, і 3 годині ночі. За її словами, без медичної допомоги не залишається ніхто.

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Медики зазначають, що вдень часу на спілкування з рідними пацієнтів щодо їхнього здоров'я немає, тому вони просять ставитися до цього з порозумінням.

У Запорізькій області ввели жорсткі обмеження на проїзд у маршрутках

У Мелітополі та Запорізькій області в громадський транспорт пускатимуть тільки щеплених від коронавірусу пасажирів. Це пов'язано з новими обмеженнями, які ввели в "помаранчевій зоні".

З 7 жовтня громадський транспорт їздитиме з 6:00 до 9:00 ранку і з 16:00 до 19:00 вечора. Їздити в маршрутках можна буде тільки за наявності сертифіката про вакцинацію проти коронавірусної хвороби або результатів ПЛР-тесту у водія і пасажирів.

Варто зазначити, що ця вимога не поширюється на школярів, яких возитимуть за наявності документа з навчального закладу.

Карантин в Україні

Поки що всі області перебувають у "жовтій зоні" карантину, проте п'ять областей і Київ можуть перейти до "помаранчевої зони". Показники захворюваності на ковід там вище за норму.

Ситуація в областях:

Запорізька – перевищені рівень госпіталізацій і динаміка рівня госпіталізацій;

Рівненська – перевищена динаміка рівня госпіталізацій;

Сумська – перевищений коефіцієнт виявлення випадків ковіду;

Харківська – перевищені коефіцієнт виявлення випадків ковіду, рівень госпіталізацій і зайнятість ліжок з киснем;

Чернівецька – перевищені рівень госпіталізацій і зайнятість ліжок з киснем.

"Червона зона" вже близько

Через сильне зростання захворюваності прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в найближчі дні кілька областей можуть потрапити в "червону зону". Там введуть нові обмеження. Зокрема, громадські місця зможуть працювати, тільки якщо 100% працівників закладу та 100% відвідувачів повністю вакциновані.

Які області в зоні ризику:

Харківська,

Запорізька,

Херсонська.

Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується / Фото: Колаж: Сьогодні

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