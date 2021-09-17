У багатоповерхівці Кривого Рогу пролунав вибух

На місці події працюють рятувальники. Фото: t.me/ermolinskiy_news
В одному з житлових будинків Кривого Рогу сьогодні, 17 вересня, прогримів вибух. На місце події вирушили рятувальники, швидка і газова служба.
Про це повідомляє Перший міський.
За інформацією ЗМІ, приблизно 10:15 до рятувальників надійшло повідомлення про вибух в дев'ятиповерхівці на вулиці Мухіна. Заявниця розповіла, що пролунав вибух у будинку, в якому вона проживає.
Крім того, жінка також розповіла про крики дітей, які знаходяться на одному з балконів та про дверну раму чи то віконну раму, яка лежить на землі.
За інформацією місцевих ЗМІ, у приміщенні (де стався вибух) у цей час знаходилось троє дітей та літній чоловік. Усіх їх рятувальники вивели з домівки та передали медикам.
Про причини вибуху поки не повідомляється, наразі на місце події прибули голова райради та начальник Криворізького районного управління поліції.
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Як може вибухнути газ?
Причин вибуху побутового газу може бути три:
- зношеність комунікацій;
- несправне обладнання;
- недбалість людей.
Газівники пояснюють, що вибухонебезпечна суміш утворює концентрація природного газу на рівні від 5 до 15% за обсягом в суміші з повітрям. Всього декілька годин і ця суміш може вибухнути.
Раніше ми повідомляли, що в Донецьку прогримів вибух у житловій висотці, є загиблі.
Також нагадаємо, у Києві прогримів вибух, внаслідок чого було зруйновано гараж, ще декілька сусідніх будинків пошкоджені. Під завалами рятувальники шукали людей.