У Миколаєві виявили чотири перші випадки "Дельта" -штаму коронавірусу

Один з хворих приїхав з Росії, а троє з відпочинку з Туреччини

Всі пацієнти перебувають у задовільному стані / Фото: колаж "Сьогодні"

У суботу, 31 липня в Миколаєві зафіксували чотири перші випадки зараження новим штамом коронавірусу "Дельта".

Про це заявив голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кіма.

"На жаль, хвороба не відступає. Сьогодні стало відомо, що в Миколаєві виявили 4 випадки небезпечного штаму коронавірусу "Дельта", – написав він.

Кіма повідомив, що один з хворих приїхав з Росії, а троє з відпочинку з Туреччини. Всі пацієнти перебувають у задовільному стані і на самоізоляції.

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Нагадаємо, що в Україні вже зафіксована перша смерть від нового штаму коронавірусу "Дельта". У вівторок в Києві помер один з госпіталізованих з "Дельта" -штаммом COVID-19 пацієнтів Олександрівської лікарні. Четверо з шести заразилися новим небезпечним варіантом – раніше повернулися з Росії.

У Львівській області виявили три випадки захворювання COVID-19, викликаних штамом "Дельта".

Ми також писали, що "Дельта"-штамм витісняє звичайний коронавірус – в США і Німеччині мутований штам є домінуючим.