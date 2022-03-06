У Миколаївській області окупанти збили два літаки ЗСУ (відео)

Українські літаки збили сьогодні, 6 березня / Колаж "Сьогодні"

Біля Пісків Миколаївської області російські військові збили два літакизбройних сил України.

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

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"На жаль сьогодні збили два наші літаки в районі Пісків, які атакували перший захід по колоні", – каже Віталій Кім.

Ситуація в Україні 6 березня