У Миколаївській області окупанти збили два літаки ЗСУ (відео)

Українські літаки збили сьогодні, 6 березня / Колаж "Сьогодні"
Біля Пісків Миколаївської області російські військові збили два літакизбройних сил України.
Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.
"На жаль сьогодні збили два наші літаки в районі Пісків, які атакували перший захід по колоні", – каже Віталій Кім.
Ситуація в Україні 6 березня
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