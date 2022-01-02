На Миколаївщині жінка вбила чоловіка, який чіплявся до неї на танцях

На Миколаївщині дискотека закінчилася трагедією / Фото: Колаж: Сьогодні

В одному із сіл Миколаївської області 30-річна дівчина зазнала надмірного приставання свого 25-річного знайомого. Після чого завдала йому смертельного удару ножем.

Про це повідомила пресслужба ГУ Національної поліції області в Facebook.

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Місцевий житель, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, чіплявся до односельчанки і вже у дворі дістав ніж, примушуючи до сексуального зв'язку.

"Ніж вона забрала та вдарила ним нетверезого знайомого. Від отриманих поранень 25-річний потерпілий помер на місці події", – вказано у повідомленні.

Поліція порушила кримінальне провадження за ст. 115 КК України (навмисне вбивство). За скоєне дівчині загрожує до 15 років ув'язнення, якщо суд не визнає, що сталося мірою самозахисту.

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Що кажуть юристи

За словами адвоката Масі Найєма, закон дозволяє вбивати, якщо на вас нападає особа з ножем. Також дозволяє вбивати, якщо нападаючих двоє і більше. За це не має бути кримінальної відповідальності (п. 5 ст. 36 Кримінального кодексу України).

Про це він написав у Facebоok.

"Перевищенням меж необхідної оборони визнається умисне заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці захисту. Перевищення меж необхідної оборони тягне кримінальну відповідальність лише у випадках, спеціально передбачених у статтях 118 та 124 цього Кодексу (п. 3 ст. 36 Кримінального кодексу України). Не може таке кваліфікуватись ОДРАЗУ за ст. 115 ККУ (Умисне вбивство)", – написав він.

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