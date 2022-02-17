У Новій Кондрашівці окупанти відкрили стрілянину – снаряди летять прямо над районом (відео)

У Новій Кондрашівці стріляють. Фото: колаж "Сьогодні"

У Новій Кондрашівці Луганської області, що є районом Станиці Луганської, 17 лютого чути вибухи та постріли російських окупантів. Місцеві мешканці записують та публікують відео небезпечних моментів.

Про це повідомили у Telegram-каналі APnews.

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На опублікованому записі можна почути свист снарядів, що падають. За словами очевидця, вони пролітають прямо над районом.

Що відомо про обстріл?

Станом на ранок 17 лютого у Станиці Луганській тривають обстріли. Снаряди вцілили у дитячий садок – дітей евакуювали. Про це сайту "Сьогодні" повідомили у Міністерстві оборони України.

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Як стало відомо, внаслідок обстрілу 8 дітей евакуювали з дитячого садка. Також поранено 2 жінок та чоловіка – їх госпіталізували.

Станом на 11:30, підрозділи ДСНС залучені у смт Станиця Луганська в кількості 15 осіб та 3 од. техніки, зокрема піротехнічний розрахунок.

Крім того, станом на 17 лютого половина Станиці Луганської залишилася без електрики внаслідок масштабного обстрілу російськими окупантами. Місцевих жителів зараз евакуювали в укриття.

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Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.

Через те, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку та посилає на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб та українських військових, серед жертв є діти.

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