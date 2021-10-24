У черзі понад 20 людей. В Одесі закінчилися концентратори для COVID-хворих

В Одесі пацієнти з ковідом стоять у черзі на концентратор кисню / Фото: Колаж: Сьогодні
В Одесі через зростання захворюваності на ковід пацієнтам не вистачає кисневих концентраторів. Волонтерам доводиться вирішувати, кому віддавати пристрій. Для цього люди записуються в чергу – у списку важких вже понад 20 людей.
Про це розповіла волонтерка Катерина Ножевнікова у Facebook.
"Граємося в Господа Бога – давай дамо цьому, у нього більше шансів. Ні, давай ось цій бабусі. У неї сьогодні день народження, і сатурація падає швидко. Давай двопотоковий краще бабусі й дідусю, які вдвох лежать. Спори все гарячіші. З рівною сатурацією кого рятувати? Хворого з букетом хронічних чи умовно здорового..." - написала вона.
Ножевнікова зазначила, що пацієнти телефонують волонтерам прямо з машин "швидкої".
"Один пацієнт вже проїхав зі "швидкою" 4 (!) лікарні і в розпачі приїхав в 11-ту міську (яка не ковід). І в цей час моя співробітниця обдзвонює тих, хто взяв концентратори давно в надії на повернення... Даремно, мабуть, ми не беремо застави і даємо кисень безкоштовно", – додала волонтерка.
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