Копи спіймали чоловіка. Фото: колаж "Сьогодні"

В Одесі на Потьомкінських сходах іноземець влаштував провокацію під час церемонії, приуроченої до Дню українського прапора. Чоловік вів себе зухвало і провокував конфлікт з присутніми.

Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області.



"Поліцейські притягують до адміністративної відповідальності 26-річного іноземця за порушення громадського порядку під час урочистостей в центрі Одеси", – сказано в повідомленні.

Чоловік не реагував на вимоги правоохоронців припинити хуліганство, а під час затримання намагався втекти. Зараз іноземець надає з цього приводу пояснення в відділі поліції.

Затримання чоловіка. Фото: прес-служба Нацполіціі

Відносно порушника будуть складені протоколи за статтями 173 (дрібне хуліганство) і 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Російська пропаганда

Ольга Скабеева – одна з головних російських пропагандисток, недавно вона порівняла Україну з "Талібаном" і загрожувала розривом відносин.

Не дивно, що пісня "Путін х * йло" у виконанні українських військовослужбовців на репетиціях параду до Дня Незалежності викликала у пропагандистки істерику.

Також ми повідомляли, що Скабеева знову згадала свої твердження про "батальйонах геїв", які Збройні сили України нібито "відправляють воювати на Донбас". При цьому питання, навіщо це українцям, спантеличив її саму.

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