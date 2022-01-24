В Одесі шукають вибухівку у всіх школах та ТЦ – людей евакуювали

Ще в одному місті України "замінували" школи та ТЦ. Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 24 січня, в Одесі правоохоронцям надійшло повідомлення про мінування всіх шкіл та торговельних центрів міста.

Про це повідомляє "Думська".

Реклама

Що відомо?

Невідомий заявив, що замінував усі навчальні заклади та торговельні центри Одеси. Наразі проводять евакуацію дітей та дорослих.

Після цього на місці працюватимуть вибухотехніки та кінологи, а також слідчо-оперативні групи.

У всіх школах Чернігова шукають вибухівку

24 січня у Чернігові повідомили про нібито замінування всіх навчальних закладів. Дітей та співробітників евакуювали.

Реклама

Інформація про замінування надійшла на гарячу лінію СБУ. У повідомленні йшлося про мінування не лише у Чернігові, а й в інших містах. Про які саме йдеться, поки що невідомо.

Після евакуації у дитячих садках та школах проведуть перевірку.

Хто і навіщо "мінує" будівлі?

Джерела в правоохоронних органах раніше розповіли "Сьогодні", що більшість псевдомінувань – від школярів і студентів, які "замовляють" їх у закритих Telegram-каналах, які контролює ФСБ.

Реклама

Російські спецслужби роблять це свідомо, щоб сіяти паніку та дестабілізувати ситуацію в нашій країні.

Лише за перші три тижні 2022 року поліції надійшло 339 повідомлень про мінування.

Чому спецслужби виїжджають на всі "мінування"

У МВС уточнюють, що згідно з законом на кожне повідомлення про "мінування" повинні реагувати всі оперативні служби, включно з поліцією, вибухотехніками, кінологами. Виїздити обов'язково, адже під загрозою життя людей.

Зі свого боку в пресслужбі СБУ нам повідомили, що протягом 2021-2022 років жодне з таких повідомлень не підтвердилося. Кожен виїзд оперативних служб коштує державі щонайменше кілька тисяч, а то й десятки тисяч гривень. Одночасно наші джерела в ДСНС повідомили, що виїзд пожежної техніки в Києві та регіонах оцінюється різними сумами.

Раніше ми писали: