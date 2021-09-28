Втрачене дитинство. В Одесі згвалтували дівчинку, і вона не єдина жертва

Поліцейські знайшли чоловіків і затримали / Колаж "Сьогодні"

За добу в Одесі згвалтували 14-річну дівчинку і 32-річну жінку. Постраждалі звернулися відразу в поліцію. Гвалтівників затримали, вони в усьому зізналися.

Про це повідомляє Департамент карного розшуку .

Що трапилося

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Перелякана і оголена 32-річна потерпіла звернулася до жительки найближчого будинку, де її згвалтували. Вона і зателефонувала поліцейським. Пізніше в поліцію звернулася мати 14-річної дівчинки. Вона розповіла, що невідомий чоловік поглумився над її донькою.

Поліцейські знайшли чоловіків і затримали. Це виявилися 24-річний житель одного з селищ міського типу Одеської області і 40-річний житель Одеси.

покарання ґвалтівникам

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Слідчі відкрили два окремих кримінальних справи. Чоловікові, який згвалтував 32-річну жінку, загрожує позбавлення волі від трьох до п'яти років (ч. 1 ст. 152 (згвалтування)). А другому чоловікові загрожує до п'яти років позбавлення волі (ч. 1 ст. 156 (вчинення розпусних дій з неповнолітніми)).

Статистика насильства

Дитячий омбудсмен Микола Кулеба заявив , Що протягом 2020 року в Україні почали 410 кримінальних справ стосовно сексуального насильства над дітьми, а з початку цього року – ще 70. Однак така кількість виробництв незначно, адже в основному діти не повідомляють про насильство.

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