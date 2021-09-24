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В Одесі легковик налетів на пилку трактора. Момент ДТП потрапив на відео

Тетяна Очеретяна
24 вересня, 18:15
Автомобіль при наближенні зовсім не збавив швидкість. Через це удар був сильним

В Одесі в ДТП потрапили трактор і легковик / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одесі легковий автомобіль на швидкості врізався в пилу трактора. У результаті в авто практично відрізало частину мотора.

Відео опублікували в Telegram-каналі "7-й канал Одеса".

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Аварія сталася 24 вересня близько 12:50 на вулиці Водопровідній.

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У Мережі пишуть, що постраждала тільки пасажирка автомобіля, вона вдарилася головою об лобове скло. Однак, у якому стані постраждала, невідомо.

Зіткнення з пилкою зняв відеореєстратор автомобіля поруч. На записі видно, що легковик рухався не дуже швидко, але взагалі не гальмував. Тому швидкості було достатньо, щоб пила буквально розрізала частину авто.

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