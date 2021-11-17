В Одесі чоловік взяв жінок у заручники та вчинив стрілянину

В Одесі чоловік під наркотиками влаштував стрілянину / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одесі затримали чоловіка у стані наркотичного сп'яніння, який вчинив стрілянину та силою утримував жінок.

Про це пише прес-служба поліції.

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Сьогодні, близько 06:00, патрульні отримали виклик про стрілянину на вулиці Каманіна.

Подробиці

Заявниця благала про допомогу і розповіла, що їх із подругою закрив у квартирі знайомий і не випускає. Також жінка повідомила, що між ними стався конфлікт, після чого чоловік дістав зброю та почав стріляти.

Потім вони з подругою зачинилися у ванній кімнаті. На місці події, за неодноразовими вимогами патрульних, двері таки відчинив 32-річний чоловік із явними ознаками наркотичного сп'яніння.

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Інспектори його затримали.

Після затримання у квартиру прибули слідчі та провели обшук.

Що знайшли:

травматичний пістолет та гільзи;

паспорт громадянина України із ознаками підробки;

посвідчення громадянина іншої держави також із ознаками підробки;

пакунок з білою порошкоподібною речовиною.

На місці працювали слідчі, які встановлюватимуть усі деталі події.

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