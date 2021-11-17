В Одесі чоловік взяв жінок у заручники та вчинив стрілянину

В Одесі чоловік під наркотиками влаштував стрілянину / Фото: Колаж: Сьогодні
В Одесі затримали чоловіка у стані наркотичного сп'яніння, який вчинив стрілянину та силою утримував жінок.
Про це пише прес-служба поліції.
Сьогодні, близько 06:00, патрульні отримали виклик про стрілянину на вулиці Каманіна.
Подробиці
Заявниця благала про допомогу і розповіла, що їх із подругою закрив у квартирі знайомий і не випускає. Також жінка повідомила, що між ними стався конфлікт, після чого чоловік дістав зброю та почав стріляти.
Потім вони з подругою зачинилися у ванній кімнаті. На місці події, за неодноразовими вимогами патрульних, двері таки відчинив 32-річний чоловік із явними ознаками наркотичного сп'яніння.
Інспектори його затримали.
Після затримання у квартиру прибули слідчі та провели обшук.
Що знайшли:
- травматичний пістолет та гільзи;
- паспорт громадянина України із ознаками підробки;
- посвідчення громадянина іншої держави також із ознаками підробки;
- пакунок з білою порошкоподібною речовиною.
На місці працювали слідчі, які встановлюватимуть усі деталі події.
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