В Одесі спалахнула пожежа на території педуніверситету: будівлю огорнув дим (відео)

В Одесі гасять пожежу на території педагогічного університету / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одесі почалася пожежа в автошколі на території педагогічного університету імені Мечникова.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Одеса Інфо".

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На місце приїхали рятувальники, вони вже почали гасити загоряння. Як видно на відео, рятувальники на даху розбивають щось молотком і тягнуть до цього місця пожежний рукав.

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З початку року в пожежах загинули понад 1000 українців

За даними ДСНС, в Україні тільки за останню добу, 6 жовтня, сталося 412 пожеж, п'ять осіб померли у вогні. А з початку року сталося 60 784 загоряння, 1168 осіб загинули, 1012 – постраждали.

Найбільше загорянь – 20 329 – було в житлових секторах.