В Одесі оголений чоловік розгулював з рушницею (фото)

На місце викликали правоохоронців/Фото: Telegram-канал "Одеса. Офіційно", колаж: "Сьогодні"

В Одесі напівоголений чоловік розгулював вулицею з рушницею. Його затримали для з'ясування всіх обставин.

Про це повідомили в Департаменті муніципальної безпеки Одеської міської ради.

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Деталі

Учора біля поста "Воронцовський" охоронці комунального закладу "Муніципальна варта" помітили босого чоловіка, на якому були тільки спортивні штани. Чоловік, 1981 року народження, в такому вигляді розгулював містом з рушницею.

Чоловіка затримали

Невідомого затримали та викликали на місце правоохоронців. Його відвезли в Приморський відділ поліції Одеси для з'ясування всіх обставин.

Оголеного чоловіка помітили в центрі міста/Фото: Telegram-канал "Одеса. Офіційно"

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У чоловіка в руках була зброя/Фото: Telegram-канал "Одеса. Офіційно"

Чоловіка затримали/Фото: Telegram-канал "Одеса. Офіційно"

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