"Перший дзвінок" не продзвенить. В Одесі відмовилися від святкових лінійок на честь Дня знань

Одеса відмовилася від святкування "першого дзвінка". Фото: Telegram-канал/PavlovskyNews

1 вересня в школах Одеси не буде традиційних святкових лінійок на честь Дня знань.

Про це повідомила директор департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневіч, повідомляє "Думська".

На такий крок, за її словами, міська влада вирішила піти з огляду на рекомендацію Міністерства охорони здоров'я обмежити масові заходи за участю дітей через пандемію коронавірусу.

Також чиновник розповіла, що зараз в одеських школах і садках залишаються вакантними більше 450 місць педагогів. Гостро не вистачає вихователів дошкільних навчальних закладів, вчителів інформатики, соціальних педагогів, психологів і асистентів вчителів.

Перед 1 вересня в школи і садки влаштувалося всього 54 молодих фахівця, що дуже мало.

Всього в навчальних закладах міста працюють 16,5 тис. педагогів.

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У Львові вирішили посилити карантинні обмеження. У місті ретельніше стежитимуть за дотриманням правил в закладах харчування, збільшать кількість ліжок і кількість вакцинацій до п'яти тисяч на добу;

МОЗ планує забезпечити всі області України ПЛР-системами, які виявляють "Дельту", протягом найближчого місяця;

Також змінено правила перетину кордону.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області чиновники перестали приймати невакцинованих.

Також нагадаємо, головний санітарний лікар країни Ігор Кузін розповів, коли в Україні чекати новий спалах COVID-19.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: