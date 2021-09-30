В Одесі пасажирам трамвая довелося носити поліцейську машину – подробиці

Водій припаркував машину занадто близько до рейок / Колаж "Сьогодні"

В Одесі пасажири п'ятого трамваяна руках перенесли поліцейську машину, яка стояла занадто близько до рейок.

Про це передає ТСН.

Що сталося

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Водій припаркував машину занадто близько до рейок, а сам разом з напарниками кудись пішов, навіть не вимкнувши сирену.

Коли трамвай під'їхав до цього місця, водійка повідомила пасажирам, що їхати далі не зможе через перешкоди на дорозі. Люди вирішили не чекати, коли поліцейські повернуться, і прибрали машину самі.

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