В Одесі проти депутата, який викинув прапори України, відкрили кримінальне провадження

Правоохоронці не залишили інцидент з Іллею Фрейманом без уваги/Фото: Одеська міська рада, колаж: "Сьогодні"

Проти депутата Одеської міської ради від "Партії Шарія" Іллі Фреймана, який на сесії міськради зібрав зі столів прапори України та викинув їх, відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє Нацполіція Одеської області.

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Відео, як в залі засідань міської ради перед початком сесії один з депутатів збирає встановлені на столах прапори України та демонстративно відкладає їх у бік, правоохоронці виявили під час моніторингу мережі Інтернет.

Через цей факт поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 338 (наруга над державним символом України) Кримінального кодексу України.

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Позачергова сесія

На позачерговій сесії міськради розглядали виділення коштів на створення територіальної оборони. Фрейман назвав те, що відбувається, "пафосом" і заявив, що влада намагається боротися з фейковими загрозами замість справжніх.

З критикою цієї ініціативи виступила дружина Фреймана Яна, також депутат від Партії Шарія.

"У нас президент, який говорить про фейкову якусь загрозу. І що роблять у нас? Друкують якісь прапорці, друкують якісь стрічки, оголошують День єднання. Завтра ми візьмемося всі за ручки, пострибаємо та покричимо "Слава Україні!". А фактично жодних грошей на тероборону держава не видає, вимагає, щоби це зробили в області, з обласних бюджетів", — заявила Фрейман.

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