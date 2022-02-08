В Одесі п'яна дівчина вистрибнула з 5-го поверху (фото, відео)

Ймовірно, дівчина вистрибнула з вікна через конфлікт з хлопцем/Фото: колаж: "Сьогодні"
В Одесі дівчина скоїла самогубство, вистрибнувши з вікна багатоповерхівки. Вона загинула.
Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.
Деталі
Як пишуть в Telegram-каналі, дівчина вистрибнула з вікна 5-го поверху. Вона загинула ще до приїзду швидкої допомоги. Зазначається, що вона була у стані алкогольного сп'яніння та посварилася зі своїм хлопцем.
Самогубства в Україні
Як пише Wikipedia, самогубства в Україні є досить поширеною причиною передчасної смерті й серйозною соціальною проблемою. Станом на 2016 рік Україна посідала 14-те місце у світі за кількістю самогубств (9952 випадки за рік). Самогубство – одна з основних причин загибелі солдатів української армії відповідно до даних, що були опубліковані 2012 року.
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