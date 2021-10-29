В Одесі працівникам не віддають зарплату без COVID-сертифікату

В одній одеській фірмі вирішили видавати зарплату лише вакцинованим. Фото: колаж "Сьогодні"

В Одесі в одному із підприємств заявили, що не всім співробітникам виплачуватимуть заробітну плату. Гроші отримають лише ті, хто має сертифікат про вакцинацію проти COVID-19.

Відповідні заяви розіслали співробітникам компанії, повідомили у Telegram-каналі "Одеса INFO".

Реклама

Зарплату та аванс виплатять не всім

Працівникам одного з підприємств надіслали повідомлення із попередженням про те, що заробітна плата виплачуватиметься лише за наявності сертифіката про вакцинацію проти COVID-19.

Крім того, уточнили, що з цієї причини аванси на карти в перші числа листопада перераховувати не будуть.

Реклама

Які правила запровадили в Україні?

З 21 жовтня водії, екіпаж і пасажири повинні мати один з таких документів:

документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; для "жовтих" областей підійде й одна доза;

міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат про вакцинацію однодозовою вакциною або двома дозами дводозової;

негативний результат ПЛР-тесту або довідка про одужання від ковіду, актуальність яких підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням "Дії";

негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу, чинний 72 години.

Раніше ми писали: