В Одесі працівникам не віддають зарплату без COVID-сертифікату

В одній одеській фірмі вирішили видавати зарплату лише вакцинованим. Фото: колаж "Сьогодні"
В Одесі в одному із підприємств заявили, що не всім співробітникам виплачуватимуть заробітну плату. Гроші отримають лише ті, хто має сертифікат про вакцинацію проти COVID-19.
Відповідні заяви розіслали співробітникам компанії, повідомили у Telegram-каналі "Одеса INFO".
Зарплату та аванс виплатять не всім
Працівникам одного з підприємств надіслали повідомлення із попередженням про те, що заробітна плата виплачуватиметься лише за наявності сертифіката про вакцинацію проти COVID-19.
Крім того, уточнили, що з цієї причини аванси на карти в перші числа листопада перераховувати не будуть.
Які правила запровадили в Україні?
З 21 жовтня водії, екіпаж і пасажири повинні мати один з таких документів:
- документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; для "жовтих" областей підійде й одна доза;
- міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат про вакцинацію однодозовою вакциною або двома дозами дводозової;
- негативний результат ПЛР-тесту або довідка про одужання від ковіду, актуальність яких підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням "Дії";
- негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу, чинний 72 години.