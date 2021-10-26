В Одесі дитина залишилася без частини пальця після катання на дитячій гірці

Дитина травмувалася на дитячому майданчику / Колаж "Сьогодні"

В Одесі на дитячому майданчику 5-річна дівчинка втратила частину пальця. Їм вона зачепилася за металеву гірку.

Про це пише сайт Ivasi.News.

Грала на дитячому майданчику

Дівчинка травмувалася, спускаючись із дитячої гірки. Про те, що сталося в поліцію, повідомив місцевий житель. Батьків дівчинки заяви до поліції не писали.

"Дитина з'їжджаючи з гірки відрубала собі шматок пальця. Вся річ у тім, що гірка з листів металу і на їхню якість всім по**й. У місці, де приварено основу та бічні частини, є невеликий зазор, куди потрапив палець. У результаті мати в паніці схопила дитину і втекла, палець дістати не змогла, вона залишилася в гірці. Ось так вийшли погуляти з дитиною на майданчик", – повідомив очевидець телеграм-каналу ХYdessa.

Стан дитини

Дівчинку доставили до медустанови з травматичною ампутацією нігтьової фаланги пальця правої руки. Лікарі надали допомогу маленькій пацієнтці та відпустили її на амбулаторне лікування.

Подані відомості правоохоронці зареєстрували відповідно до чинного законодавства. Проводиться перевірка.

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