В Одесі стався витік небезпечної речовини. Жителі скаржилися на різкий запах

В Одесі стався витік хлору / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одесі 1 грудня сталася НП на підприємстві на вулиці Боровського. Там прорвало 800-літрову цистерну з хлором – стався витік небезпечної речовини.

Про це повідомила у Facebook пресслужба ДСНС.

Реклама

На місце приїхали рятувальники, вони подавали воду, щоб посадити небезпечні пари хлору розпорошеними струменями. На розгерметизовану ємність наклали бандаж і таким чином зупинили витік.

Фото ДСНС

Також працівники ДСНС деактивували місце розливу та заміряли концентрацію небезпечних речовин у повітрі. На відстані 50 метрів прилади не зафіксували небезпечні концентрації.

Фото ДСНС

При цьому місцеві жителі писали у Мережі, що околицями поширюється різкий запах, його відчувають навіть на Київській трасі.

Реклама