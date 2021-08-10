В Одесі зіткнулися чотири авто. Одна з машин протаранила зупинку, є постраждалий

Один з водіїв не впорався з керуванням. Колаж "Сьогодні"

В Одесі сталася ДТП за участю чотирьох автомобілів. Одна з машин протаранила зупинку громадського транспорту, постраждав чоловік.

Про це повідомили в патрульної поліції Одеської області.

У сірого BMW сильно зім'яло капот. Фото: патрульна поліція

Аварія трапилася на вулиці Фонтанська дорога 10 серпня. За попередньою інформацією, водій BMW не впорався з керуванням і зіткнувся з автомобілями Skoda, Audi і BMW. Після цього авто влетіло в зупинку.

Серйозні пошкодження отримали всі чотири авто. Фото: патрульна поліція

Унаслідок аварії в лікарню потрапив водій BMW. Інформація про інших постраждалих ще уточнюється.

ЗМІ пишуть, що також постраждали дві жінки, які перебували на зупинці. Також у соцмережах зазначають, що водій сріблястого BMW мав ознаки алкогольного сп'яніння.

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У більшості ДТП в Україні одна причина

Найчастішою причиною ДТП в Україні є порушення правил дорожнього руху. За інформацією поліції, найбільше аварій сталося через такі причини:

порушення правил маневрування – 35 947 випадків; перевищення безпечної швидкості – 20 414 випадків; недотримання дистанції – 14 675 випадків;

Нагадаємо, раніше у Львівській області по дорозі в сторону селища міського типу Брюховичі зіткнулися Porsche 718 Boxter (982) і фура.

Крім того, раніше в Луганській області зіткнулися легковик і мікроавтобус, постраждали дев'ять людей.