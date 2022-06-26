В Одесі почули звук вибуху: що сталося

/ Фото: Колаж: Сьогодні

В Одесі жителі почули вибухи, у небі з'явився дим. За попередньою інформацією, спрацювала ППО, передає Україна 24.

Повідомляють, що ворожу ракету було збито.

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Повітряна тривога у місті та області триває, містян просять не виходити з укриттів.

Ракетні удари по Україні

Російські окупанти завдали масованих ракетних ударів по Україні вночі та вранці 26 червня.

Ракетного удару було завдано по Шевченківському району Києва. За інформацією нардепа від "Євросолідарності" Олексія Гончаренка, всього по Києву та області випустили 14 ракет.

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Одна з ракет поцілила в багатоповерхівку на Лук'янівці. Через це щонайменше одна людина загинула. Також є поранені – постраждали семирічна дівчинка та її мати, їх доправили до лікарні

Вдень 26 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Черкасах. Було чути два вибухи. Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Авіаудари завдані по Лисичанську, а також у районі Білої Гори. Руйнувань багато. На землі лежить телевізійна вежа, серйозно пошкоджено автомобільний міст, снаряди влучили у житлові будинки, будівлю СБУ тощо. На території багатопрофільної лікарні виявлено тіло чоловіка без ознак життя. Він отримав численні мінно-вибухові травми.

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Вночі росіяни 7 разів обстріляли Чернігівську та Сумську області, а також Харків.