В Одесі в кафе помер 17-річний підліток – що з ним сталося

Медики проводили реанімаційні заходи, але безрезультатно / Колаж "Сьогодні"

В Одесі в одному з міських кафе раптово помер клієнт, який сидів за столиком. Лікарі намагалися реанімувати хлопця.

Про це пише сайт ТСН.

Подробиці

Інцидент стався в кафе "Горище". За словами очевидців, 17-річний підліток знаходився в компанії друзів, нічого не їв і не пив. Він якраз говорив по телефону, коли раптом знепритомнів і перестав подавати ознаки життя.

Швидка приїхала через 17 хвилин

Друзі хлопця викликали швидку і подзвонили рідним. До приїзду швидкої вони і працівники кафе намагалися реанімувати підлітка. Лікарі приїхали за 17 хвилин. Вони теж проводили реанімаційні заходи, але безрезультатно. Хлопець помер, не приходячи до тями.

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