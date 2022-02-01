В Одесі військовий торгував зброєю (фото)

У військового провели вдома обшук / Колаж "Сьогодні"
В Одесі затримали військовослужбовцяЗбройних сил України, який торгував зброєю та патронами.
Про це пише Думська.
Торгував військовий зброєю та патронами протягом трьох місяців. За цей час він продав:
- 3 штик-ножа,
- 440 патронів калібру 7,62 х 54 мм,
- 450 патронів калібру 5,45 х 39 мм,
- 80 набоїв калібру 9 мм.
Під час обшуку вдома у військового знайшли ще п'ять штик-ножів.
Чоловікові вже повідомили про підозру в скоєнні злочину, кваліфікованого за ч. 1 та 2 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю).
Під Києвом розстріляли авто із сім'єю: злочинцем виявився колишній військовий
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Стрілянина сталася близько 7:45. Військовий вистрілив у 27-річного чоловіка, який разом з 28-річною дружиною та дитиною сідали у машину.
Колишній військовий з кримінальним минулим тримав удома 18 комплектів спецодягу, патрони, порох та рецепти "коктейлю Молотова".
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