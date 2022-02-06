В Одесі спалахнула масштабна пожежа у швейному цеху – є потерпілий (відео)

На Черемушках горить швейний цех / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одесі, на вулиці Варненській, 21, увечері 6 лютого зайнялося у будівлі, де розміщений швейний цех. На місці працюють щонайменше п'ять бригад рятувальників.

Про це повідомляє "Думська".

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Рух вулицею Варненською перекрили. Займання сталося в електрощитовій на першому поверсі 4-поверхової будівлі. Було сильне задимлення. Полум'я гасять 45 співробітників ДСНС.

Під час пожежі врятували чоловіка з ножовим пораненням у живіт. Потерпілого відвезли до міської лікарні № 10.

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Основні причини виникнення пожеж у будинках: