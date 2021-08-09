В Одесі затримали членів італійської мафії – переправляли через Україну майже 60 кг кокаїну (фото)

Через Україну в ЄС планували нелегально переправити велику партію наркотиків / Фото: колаж "Сьогодні"
В Одесі, де запобігли контрабанді сигарет з ОАЕ, викрили канал транзитної контрабанди наркотиків з однієї з країн Латинської Америки до Євросоюзу, який курирували члени найбільшого італійської угруповання мафії "Ндрагета".
Про це повідомляє СБУ.
Правоохоронці отримали повідомлення, що через Україну в ЄС планують нелегально переправити велику партію наркотиків. Товар заховали в вантажному контейнері з фруктами з однієї з південноамериканських країн.
Фото: пресслужба СБУ
Прикордонники спільно з правоохоронцями оглянули вантаж в Морському торговельному порту "Південний" і виявили приховані брикети з кокаїном.
Фото: пресслужба СБУ
"Під час спецоперації в Одесі затримано трьох організаторів наркобізнесу. У зловмисників вилучено майже 60 кг кокаїну на 10 млн доларів за цінами чорного ринку. За даними Інтерполу, затримані причетні до діяльності однієї з найпотужніших в світі злочинних організацій "Ндрангета", – розповіли в СБУ.
Фото: пресслужба СБУ
Як відбувалося затримання?
Першого затриманого іноземця-співорганізатора контрабанди затримали біля порту, а двох інших на одному з ринків Одеської області – вони повинні були зустріти вантаж.
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Правоохоронці вже порушили справу за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу і проводять розслідування.
Фото: пресслужба СБУ
Раніше ми повідомляли, що:
- в Києві виявили дві міжнародні посилки, в яких з Казахстану в Україну намагалися надіслати препарати з вмістом психотропних речовин.
- в Кіровоградській області викрили порушників, поширювали психотропи під виглядом таблеток для схуднення.
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