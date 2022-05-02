В Одесі затримали поплічників Киви: готували провокації на 2 травня

Затримано довірених осіб екснардепа Киви. Фото: колаж "Сьогодні"

Державне бюро розслідувань затримало довірених осіб колишнього народного депутата від проросійської партії "ОПЗЖ" Іллі Киви, які збиралися організовувати провокаційні акції з залученням "тітушок" для дестабілізації ситуації

Про це повідомляє ДБР.

Реклама

"У межах проведення широкомасштабної спецоперації щодо недопущення інспірованих російськими спецслужбами провокацій в Одесі у роковини подій 2 травня працівники Державного бюро розслідувань затримали на Одещині одного з довірених осіб колишнього нардепа, зрадника України Іллі Киви. Він мав організувати на замовлення забороненої "ОПЗЖ" провокаційні акції в Одесі та інших регіонах України", – йдеться у повідомленні.

За інформацією ДБР, ця людина відповідала за збір "спортсменів" в Одесі та забезпечувала їхню участь на акціях та мітингах на території країни на замовлення Киви.

"Другий "помічник" Киви переховувався від правоохоронців на Закарпатті. Він відповідав за підбір "тітушок", які охороняли представників політичної партії "ОПЗЖ" під час масових заходів у Одеській та Київській областях. Під час акцій довірений Киви давав вказівки, що саме робити учасникам, зокрема і щодо використання фізичної сили. Масові акції фінансувались представниками політичної партії "ОПЗЖ", – йдеться у повідомленні.

Реклама

За інформацією відомства, ДБР встановило три десятки "тітушок", яких керівництво політичної партії "ОПЗЖ" використало як силовий блок. Перевіряють причетність усіх затриманих до організації провокацій в Одесі 2 травня 2022 року.

У Бюро також нагадують, що суд дозволив заочне розслідування щодо Киви за підозрою у державній зраді.

Реклама

Кива-зрадник

6 березня народному депутату України Іллі Киві повідомили про підозру в державній зраді та публічних закликах до зміни меж території України.

15 березня стало відомо, що Кива написав заяву про складання депутатського мандата.

До цього народний депутат Кива дозволяв собі дії та висловлювання проти України та її народу. Наприклад, наприкінці минулого року нардеп заявив, що Україна має стати частиною єдиної держави з Російською Федерацією.

Влітку Кива привітав українців з Днем молоді у "радянській" шапці з зіркою. Після цього українські націоналісти подали заяву до ДБР з вимогою розпочати кримінальне провадження.

Нерухомість Киви була виявлена в елітному кварталі у Кончі-Заспі під Києвом. Квартиру площею 500 кв. м нардеп купив рік тому, але хто дав йому гроші – Медведєв чи Путін – незрозуміло.

Читайте інші новини "Сьогодні":