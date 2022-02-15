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В Одесі помітили військову техніку: що кажуть у Міноборони (відео)

Ексклюзив
Ігор Сєров, Валентина Шаповал
15 лютого, 10:28
Відео з військовою технікою, яка була у місті, одразу ж з'явилися у мережі

Техніка здатна обороняти важливі об'єкти / Колаж "Сьогодні"

В Одесі помітили військову техніку, яка призначена для оборони від повітряного нападу. Відео одразу з'явилося у мережі.

Про це повідомляє Реальна війна.

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Що відомо

У Міноборони сайту "Сьогодні" відповіли так, не виключивши достовірності цього відео.

"По-перше, є рекомендація не публікувати відео переміщення військової техніки. Щодо ЗРС-300, то це комплекси, призначені для оборони від повітряного нападу. Здатні обороняти важливі об'єкти – адмінбудівлі, склади, можливо – порти", – кажуть у Міноборони.

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