В Одесі помітили військову техніку: що кажуть у Міноборони (відео)

Техніка здатна обороняти важливі об'єкти / Колаж "Сьогодні"
В Одесі помітили військову техніку, яка призначена для оборони від повітряного нападу. Відео одразу з'явилося у мережі.
Про це повідомляє Реальна війна.
Що відомо
У Міноборони сайту "Сьогодні" відповіли так, не виключивши достовірності цього відео.
"По-перше, є рекомендація не публікувати відео переміщення військової техніки. Щодо ЗРС-300, то це комплекси, призначені для оборони від повітряного нападу. Здатні обороняти важливі об'єкти – адмінбудівлі, склади, можливо – порти", – кажуть у Міноборони.
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