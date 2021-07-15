В Одеському аеропорту скасували всі рейси на сьогодні: що відбувається

На сайті компанії усі рейси (відправка і прибуття) позначили як скасовані – чому закрили аеропорт

Міжнародний аеропорт "Одеса" скасував усі рейси на 15 липня. Компанія тимчасово не прийматиме і не відправлятиме літаки. Це пов'язано з підготовкою нової злітно-посадкової смуги (ЗПС).

Таку інформацію опублікували на сайті аеропорту.

Пишуть, що всі рейси скасовані.

Скасовані рейси. Скріншот із сайту

Літаки, які мали сьогодні сісти в Одесі, перенаправили в інші міста.

Миколаївський аеропорт прийме шість рейсів авіакомпанії SkyUp:

PQ 7480 Шарм-ель-Шейх – Одеса;

PQ 0427 Одеса – Батумі;

PQ 0428 Батумі – Одеса;

PQ 0447 Одеса – Тбілісі;

PQ 0448 Тбілісі – Одеса;

PQ 4541 Одеса – Шарм-ель-Шейх.

Пасажирам цих рейсів організують спеціальний трансфер, а якщо ще щось буде змінюватися – вся інформація прийде людям у повідомленні на телефон.

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Чому скасували рейси?

В авіакомпанії ще на початку місяця попереджали, що в цей період в аеропорту готуватимуть нову злітну смугу. Роботу компанії зупинили з 00:00 15 липня до 12:00 16 липня.

16 липня відбудеться урочисте відкриття нової ЗПС, її будівництво тривало понад 2,5 року й обійшлося майже в 4 млрд гривень. Стара ЗПС більше не працюватиме, на ній встановили спеціальні "хрести".

За допомогою нової смуги аеропорт зможе приймати більше пасажирів – до 2 мільйонів на рік.

Нагадаємо, раніше в Одесі на території аеропорту в одного з пасажирів рейсу Одеса – Київ задимівся у руках багаж.

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