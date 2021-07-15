В Одеському аеропорту скасували всі рейси на сьогодні: що відбувається

Міжнародний аеропорт "Одеса" скасував усі рейси на 15 липня. Компанія тимчасово не прийматиме і не відправлятиме літаки. Це пов'язано з підготовкою нової злітно-посадкової смуги (ЗПС).
Таку інформацію опублікували на сайті аеропорту.
Пишуть, що всі рейси скасовані.
Літаки, які мали сьогодні сісти в Одесі, перенаправили в інші міста.
Миколаївський аеропорт прийме шість рейсів авіакомпанії SkyUp:
- PQ 7480 Шарм-ель-Шейх – Одеса;
- PQ 0427 Одеса – Батумі;
- PQ 0428 Батумі – Одеса;
- PQ 0447 Одеса – Тбілісі;
- PQ 0448 Тбілісі – Одеса;
- PQ 4541 Одеса – Шарм-ель-Шейх.
Пасажирам цих рейсів організують спеціальний трансфер, а якщо ще щось буде змінюватися – вся інформація прийде людям у повідомленні на телефон.
Чому скасували рейси?
В авіакомпанії ще на початку місяця попереджали, що в цей період в аеропорту готуватимуть нову злітну смугу. Роботу компанії зупинили з 00:00 15 липня до 12:00 16 липня.
16 липня відбудеться урочисте відкриття нової ЗПС, її будівництво тривало понад 2,5 року й обійшлося майже в 4 млрд гривень. Стара ЗПС більше не працюватиме, на ній встановили спеціальні "хрести".
За допомогою нової смуги аеропорт зможе приймати більше пасажирів – до 2 мільйонів на рік.
Нагадаємо, раніше в Одесі на території аеропорту в одного з пасажирів рейсу Одеса – Київ задимівся у руках багаж.
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