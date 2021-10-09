В одеському таборі "Молода гвардія" спалах COVID-19. У якому стані діти

В одеському таборі другий спалах коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні
В одеському оздоровчому таборі "Молода гвардія" другий раз зафіксували спалах коронавірусу. Захворіло вже вісім дітей.
Про це повідомили в Telegram-каналі "Новости Одеса".
"За словами директора департаменту охорони здоров'я, ситуація знаходиться під контролем. На цей момент відомо про вісім хворих дітей, які відпочивають у таборі", – йдеться у публікації.
Зараз пацієнти знаходяться у задовільному стані.
Не перший спалах в цьому таборі
У середині серпня в "Молодій гвардії" вже був спалах ковіду – тоді захворіли 44 дитини і троє вожатих. Чотирьох підлітків госпіталізували в міську лікарню. Табір тимчасово закрили на карантин.
Незважаючи на карантин, родичів у центр пускали. За бажанням, кажуть у таборі, дітей можна було забрати додому. І охочих небагато.
У серпні на території табору працював лабораторний центр. Хотіли навіть госпіталь розгорнути, але передумали. При необхідності дітей доставляли відразу в лікарню.
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