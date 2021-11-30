В Одеському ліцеї раптово померла дитина. ЗМІ пишуть про самогубство

Повісилася дитина на території ліцею / Колаж "Сьогодні"

В Одесі у ліцеї "Олімпієць" повісився 15-річний хлопчик. У мережі стверджують, що це трапилося через булінг, але у департаменті освіти та науки Одеської міськради повідомили іншу інформацію.

Про це повідомляє Telegram-канал "Одеса INFO".

Подробиці

У мережі з'явилася інформація, що наклав на себе руки хлопець через звинувачення та буллінг.

"Як виявилось, хлопчика щемили. Усі проблеми, що відбувалися, вішали на нього. Він усім постійно доводив, що до цих проблем ніяк не ставиться", – йдеться у повідомленні.

Також у мережі стверджують, що школяр раніше намагався вистрибнути із вікна, але його зупинили.

15-річний хлопець повісився у ліцеї. Фото: Telegram-каналу "Одеса INFO"

Що говорять у ліцеї

У департаменті освіти та науки Одеської міськради сайту "Сьогодні" повідомили, що дитина не була жертвою булінгу.

"Я підтверджую факт смерті дитини на території ліцею. Як це сталося, чи було це самогубство чи щось інше – цього повідомити не можу. Не маю права. Що стосується того, що нібито дитина була жертвою буллінгу – такого не було. Дитина досить міцна фізично і не могла дати себе в образу. Інформацію про буллінг вважаю домислами", – стверджує директор департаменту освіти та науки Одеської міськради Олена Буйневич.

Кожні 40 секунд одна людина вбиває себе

За даними ВООЗ, кожні 40 секунд у світі відбувається самогубство, близько 800 000 людина щорічно закінчують так життя.

2000 року в Україні сталося 32 самогубства на 100 000 людина, а 2016-го цей показник зменшився до 18,5. Але попри це Україна залишається серед країн з високим рівнем суїцидів.

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